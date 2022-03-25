Бочкарев: Сохранение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет с покупкой жилья

Программа продолжает расширяться

Сохранение программы льготной ипотеки поможет россиянам улучшить свои жилищные условия и поддержит столичную строительную отрасль.

Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Даже несмотря на рост процентной ставки, программа продолжает расширяться. Лимиты программы по сумме кредита увеличились с трех миллионов рублей до 12 миллионов рублей.

"Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, ставка льготной ипотеки повысилась лишь на 5%", - отметил Бочкарев.

В текущих условиях льготная ипотека также станет эффективной мерой экономический поддержки, заметил он.

Те, кто оформил ипотеку до повышения ставки ЦБ, продолжат платить по прежней ставке, напомнил заммэра.

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