Минобороны анализирует эту информацию

Кремль потребует объяснений от властей США по поводу причастности сына американского президента Байдена к финансированию биолабораторий на Украине. Сейчас продолжается анализ этой информации специалистами Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это очень чувствительная информация - и для нас, и для всего мира. Конечно, мы будем требовать объяснений. И не только мы: вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений и сделать эту ситуацию прозрачной для мира - конечно, это будет интересовать многих", - сказал представитель Кремля журналистам.

Днем ранее в Минобороны России заявили, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Эти сведения сейчас изучают и в Следственном комитете России, передает РИА Новости.

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