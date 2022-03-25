Песков рассказал об укреплении западных флангов России

В НАТО заявили об усилении своих восточных флангов

Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина прорабатывает меры по укреплению своего западного фланга, эти поручения были даны еще до решения НАТО по укреплению восточного фланга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, еще до официального заявления НАТО по восточному флангу "де-факто это усиление уже производилось, там образовывался достаточно мощный кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО".

Песков подчеркнул, что "не мы двигались в сторону НАТО — НАТО двигалось в нашу сторону, тем самым создавая для нас опасности, вызывая нашу обеспокоенность".

Министерство обороны России должно проработать и представить предложения Верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга, цитирует Пескова "Интерфакс".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Рассказывая о начале спецоперации, президент России Владимир Путин напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако "мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа", а тем временем "военная машина" приближается к российским границам вплотную.

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