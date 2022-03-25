Уровень доверия россиян президенту Путину превысил 80%

За неделю показатель вырос на 1 п.п.

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за неделю вырос на один процентный пункт и составил 80,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 25 марта.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 62,6% (+0,6п.п. за неделю).

Показатель одобрения деятельности главы государства с 14 по 20 марта 2022 года составил 77,9% (+0,7п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,6% (+0,9п.п. за неделю) и 51,6% (-0,4п.п. за неделю) соответственно.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 41,8% (+1,8п.п. за неделю), КПРФ – 11,1% (-0,7п.п. за неделю), ЛДПР – 7,9% (+0,7п.п. за неделю), "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 5,4% (-0,9п.п. за неделю) и "Новые люди" -- 4,9% (-0,3п.п. за неделю), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В ходе опроса ФОМ, который проводился 25-27 февраля после признания Россией независимости Донецкой и Луганской республик, 71% респондентов заявили, что скорее доверяют главе государства. Неделей ранее такого мнения придерживались 60% опрошенных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"