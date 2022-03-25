ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин решил кратно увеличить субсидии российским IT-компаниям

14:17
  • пятница
  • 25 марта 2022

Изменятся пропорции софинансирования проектов

Размер государственных субсидий российским IT-компаниям кратно увеличится в 2022 году. Новые правила выдачи грантов будут утверждены в ближайшее время, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

В Госдуме обсуждают меры поддержки российской IT-отрасли
Эксперты обсудили развитие IT-отрасли в России

"Рассчитываем, что в ближайшее время они будут подписаны. Помимо этого будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования к тем, что уже сейчас есть. Сейчас в бюджете совокупно предусмотрено более 7 миллиардов рублей на три института развития. И мы рассчитываем, что эти объемы будут кратно увеличены уже в этом году", - цитирует Паршина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на грантовую поддержку перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в начале марта.

 По словам Паршина, изменения коснутся пропорций софинансирования. Если раньше на каждый рубль государственной поддержки компания должна была предоставить один собственный – то есть, в пропорции 50 на 50 – то теперь грантовое финансирование составит 80%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники IT-компании
Сотрудники IT-компании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.