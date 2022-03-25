Кабмин решил кратно увеличить субсидии российским IT-компаниям

Изменятся пропорции софинансирования проектов

Размер государственных субсидий российским IT-компаниям кратно увеличится в 2022 году. Новые правила выдачи грантов будут утверждены в ближайшее время, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

"Рассчитываем, что в ближайшее время они будут подписаны. Помимо этого будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования к тем, что уже сейчас есть. Сейчас в бюджете совокупно предусмотрено более 7 миллиардов рублей на три института развития. И мы рассчитываем, что эти объемы будут кратно увеличены уже в этом году", - цитирует Паршина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на грантовую поддержку перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в начале марта.

По словам Паршина, изменения коснутся пропорций софинансирования. Если раньше на каждый рубль государственной поддержки компания должна была предоставить один собственный – то есть, в пропорции 50 на 50 – то теперь грантовое финансирование составит 80%.

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