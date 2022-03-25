ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не смертельно": Кремль о возможном исключении из G20

14:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

России необходимо выстраивать новые векторы отношений во всех областях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Джо Байдена исключить Россию из Группы двадцати из-за ситуации вокруг Украины.

Байден высказался за исключение России из G20
Путин собрался на саммит G20 в Индонезии

"В нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами - по их инициативе - в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Москва будет готова принимать участие в G20, российская сторона не отказывается ориентироваться на мнение других участников формата.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в условиях санкционного давления России необходимо выстраивать новые векторы отношений во всех областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Саммит G20
Саммит G20
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.