"Не смертельно": Кремль о возможном исключении из G20

России необходимо выстраивать новые векторы отношений во всех областях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Джо Байдена исключить Россию из Группы двадцати из-за ситуации вокруг Украины.

"В нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами - по их инициативе - в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Москва будет готова принимать участие в G20, российская сторона не отказывается ориентироваться на мнение других участников формата.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в условиях санкционного давления России необходимо выстраивать новые векторы отношений во всех областях.

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