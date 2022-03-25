Курс евро опустился ниже 100 рублей

Доллар опустился до 93,5 рубля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля.

По данным торгов на 14:11 по московскому времени, стоимость европейской валюты составляет 99,82 рубля. Доллар также продолжает снижение, его цена - 93,5 рубля, передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин распорядился перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. На заявление главы государства моментально отреагировал валютный рынок – доллар и евро начали снижение.

24 марта 2022 года на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги акциями после месячной приостановки.

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