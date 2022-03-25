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Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился

14:21
  • пятница
  • 25 марта 2022

За сутки госпитализированы 4212 человек

За неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился с 51,7% до 49,7%, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Первым компонентом в стране вакцинировались 89 070 668 раз, полный цикл вакцинации был проведен 85 335 022 раза.

Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 17 715 390 случаев COVID-19, скончались 366 618 пациентов.

За сутки прирост по количеству заболевших составил 25382 случая. Госпитализированы 4212 больных.

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