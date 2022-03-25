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"Мы должны красиво отвечать": Лукашенко о ситуации на Украине

14:36
  • пятница
  • 25 марта 2022

Минск не намерен присоединяться к российской спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы того, что его страна подключится к российской спецоперации на Украине.

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По его словам, тема горячая, но планов участвовать у Минска нет.

"Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать", - приводит слова главы государства БелТА.

Он добавил, что реагировать надо "спокойно, но только не оправдываться".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией".

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