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Путин официально уволил Чубайса

14:42
  • пятница
  • 25 марта 2022

Глава государства подписал соответствующий документ

Президент России Владимир Путин официально снял Анатолия Чубайса с должности специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как уточнил Песков, Владимир Путин подписал указ соответствующего содержания, сообщает ТАСС.

Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 года. До этого в течение 12 лет Чубайс руководил "Роснано".

23 марта стало известно, что спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. О его местонахождении не сообщается. Предполагалось, что он уехал из России.

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