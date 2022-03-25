ФАС завела дело против двух сахарных заводов на Кубани

Предприятия заподозрили в картельном сговоре

Два предприятия по производству сахара в Краснодарском крае заподозрили в картельном сговоре. Федеральная антимонопольная служба завела дело, если вину докажут, заводам грозят оборотные штрафы.

В ФАС убеждены, что предпосылок для значительно повышения цен нет. Однако Павловский сахарный завод и "Сахарный комбинат Тихорецкий" о повышении отпускных цен. Дело было возбуждено после обращения в службу губернатора Кубани. В действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар.

Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области. Также выяснилось, что крупные ретейлеры - "Магнит" и "Пятерочка" - синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, передает РИА Новости.

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