ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине оценили идею запретить IT-специалистам выезд за рубеж

15:01
  • пятница
  • 25 марта 2022

Соответствующее предложение прокомментировало Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддерживает прозвучавшее предложение законодательно запретить выезд за границу специалистам в сфере информационных технологий. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кабмин решил кратно увеличить субсидии российским IT-компаниям
В Госдуме обсуждают меры поддержки российской IT-отрасли

В Минцифры предупредили, что принятие подобных мер привело бы к увеличению оттока специалистов и деструктивно сказалось бы на отрасли в целом.

Российские специалисты действительно высоко ценятся на мировом IT-рынке, подтвердили в министерстве. С учетом этого необходимо предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.

Единственным разумным способом сохранения IT-кадров в Минцифры сочли формирование комфортных условий для развития такого бизнеса в России, сообщает АГН "Москва".

По сведениям Российской ассоциации электронных коммуникаций, отток IT-специалистов из страны уже достиг 50-70 тысяч человек. По прогнозу экспертов, в апреле 2022 года из России могут уехать еще до 100 тысяч занятых в данной области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
IT-специалист
IT-специалист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.