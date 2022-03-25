В кабмине оценили идею запретить IT-специалистам выезд за рубеж

Соответствующее предложение прокомментировало Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддерживает прозвучавшее предложение законодательно запретить выезд за границу специалистам в сфере информационных технологий. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минцифры предупредили, что принятие подобных мер привело бы к увеличению оттока специалистов и деструктивно сказалось бы на отрасли в целом.

Российские специалисты действительно высоко ценятся на мировом IT-рынке, подтвердили в министерстве. С учетом этого необходимо предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.

Единственным разумным способом сохранения IT-кадров в Минцифры сочли формирование комфортных условий для развития такого бизнеса в России, сообщает АГН "Москва".

По сведениям Российской ассоциации электронных коммуникаций, отток IT-специалистов из страны уже достиг 50-70 тысяч человек. По прогнозу экспертов, в апреле 2022 года из России могут уехать еще до 100 тысяч занятых в данной области.

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