Россия доставила в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гумпомощи

Это главным образом продукты питания и предметы первой необходимости

За время спецоперации Россия доставила в Донбасс и на Украину более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что всего на сегодняшний день было отправлено более 40 колонн.

"25 марта 2022 года российские спасатели доставили еще 120 тонн гуманитарной помощи. Очередная партия груза доставлена колоннами МЧС из 16 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России", - сказано в сообщении.

Эти грузы включают в себя в том числе стройматериалы, продукты питания, и предметы первой необходимости.

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