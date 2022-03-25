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Россия доставила в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гумпомощи

14:50
  • пятница
  • 25 марта 2022

Это главным образом продукты питания и предметы первой необходимости

За время спецоперации Россия доставила в Донбасс и на Украину более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Россия сообщила о ежедневной работе гуманитарных коридоров на Украине

Уточняется, что всего на сегодняшний день было отправлено более 40 колонн.

"25 марта 2022 года российские спасатели доставили еще 120 тонн гуманитарной помощи. Очередная партия груза доставлена колоннами МЧС из 16 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России", - сказано в сообщении.

Эти грузы включают в себя в том числе стройматериалы, продукты питания, и предметы первой необходимости.

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