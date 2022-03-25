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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в субботу

14:57
  • пятница
  • 25 марта 2022

В столицу возвращается зима

В Москве в субботу с 11:00 ожидается усиление ветра, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление МЧС.
Гидрометцентр рассказал о погоде летом в России

"Усиление ветра с порывами 15-20 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега", - сказано в сообщении.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Ранее метеорологи сообщали, что в воскресенье в Москву вернется зимняя погода. Обещают метель с ухудшением видимости, штормовой ветер в порывах до 23 м/с и существенное понижением температуры воздуха.

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