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Мишустин согласился освободить от штрафов малый и средний бизнес

15:21
  • пятница
  • 25 марта 2022

С такой инициативой выступили в ЛДПР

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 25 марта, встретился с депутатами Госдумы от ЛДПР. Глава правительства отметил инициативы партии в условиях внешнего санкционного давления на страну.
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В частности, в ЛДПР заявили о необходимости освободить от уплаты штрафов представителей малого и среднего бизнеса. Мишустин отметил, что абсолютно согласен с этой инициативой и назвал ее хорошей поддержкой для предпринимателей.

Премьер также отметил, что в рамках антисанкционного моратория на проверки в 2022 году кабмин запретил надзорным органам выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, кроме исключительных случаев, когда речь идет о безопасности жизни людей, сообщается на официальном сайте правительства.

24 марта МВД России поручило отменить плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме работающего в сфере безопасности, в рамках мер по минимизации административного давления в условиях санкций. Остальные проверки должны быть обязательно согласованы с надзорными органами.

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