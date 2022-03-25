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Вандалы облили краской здание посольства России в Эстонии

15:26
  • пятница
  • 25 марта 2022

Дипломаты ждут реакции со стороны эстонских властей

Здание посольства России в Таллине облили краской. От действий неизвестных злоумышленников пострадала табличка на входе в учреждение и часть исторического фасада. В дипмиссии расценили случившееся как акт вандализма..

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"Акты вандализма в отношении посольства России стали в Эстонии традицией. Посольство надеется, что официальные власти примут, наконец, должные меры к тому, чтобы ее прервать", — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты рассчитывают, что правонарушители будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения, съемку передали в полицию, передает РИА Новости.

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