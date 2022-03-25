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В Польше оценили перспективы получить ядерное оружие

15:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

Страна была бы не против такого варианта

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил в интервью Polska Press, что у Варшавы в настоящий момент нет перспективы получить ядерное оружие.

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"Если бы я не был в этом кабинете, а был бы ушедшим на пенсию юридическим консультантом или, говоря более оптимистично, отставным профессором права, я бы хотел, чтобы Польша была очень сильной и имела такое оружие", - добавил он.

В "ядерную пятерку" в настоящий момент входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет добиться получения ядерного оружия для своей страны. В Кремле отмечали, что в том числе подобные заявления стали причиной начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.

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