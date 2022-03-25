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Мишустин назвал главную задачу в условиях санкций

15:40
  • пятница
  • 25 марта 2022

Глава кабмина напомнил о мерах поддержки, реализуемых властями

Главной задачей правительства в условиях санкционного давления является обеспечение продовольственной безопасности. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава правительства подчеркнул необходимость обеспечить все условия, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания. Именно это является основной задачей на сегодняшний день.

Мишустин в связи с этим напомнил о мерах по поддержке сельскохозяйственной отрасли, которые были приняты в последнее время, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций у россиян появилась уникальная возможность для развития собственного производства. Глава Минсельхоза при этом подчеркнул, что у России нет проблем в сфере продовольственной безопасности, дефицита товаров ждать не стоит.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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