Путин заявил о дискриминации россиян на Западе

В частности, запрещаются писатели и книги на русском языке

Президент Владимир Путин заявил о дискриминации россиян и всего русского на Западе. В частности, запрещаются русские писатели и книги. Выступая в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, глава государства сказал, что правда о России все же пробьет себе дорогу в мире.

На Западе процветает так называемая "культура отмены", остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны, заявил Путин. Он сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

"Неоценим вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации", - отметил российский лидер.

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