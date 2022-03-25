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Индия отказалась принять делегацию британского парламента

15:50
  • пятница
  • 25 марта 2022

Визит отменили в последний момент

Индия в последний момент отменила визит высокопоставленной делегации парламента Великобритании. Причина – позиция Нью-Дели по спецоперации России на Украине. Делегация во  главе со спикером парламента Линдси Хойли должна была посетить индийскую столицу и Раджастан.

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Визит планировался давно, его целью называли продвижение соглашения о свободной торговле между Индией и Великобританией. Однако тема визита изменилась после начала в феврале российской операции на Украине, а также на фоне ведущей роли Лондона в поддержке Киева, пишет The Guardian.

По данным издания, Великобритания озабочена сообщениями о том, что центробанк Индии проводит консультации с Россией по торговле рубль-рупия. Это позволит стране продолжить экспорт в Россию, несмотря на западные санкции. В США также призвали Нью-Дели занять "более твердую" позицию в отношении происходящего на Украине. Замглавы Госдепа Виктория Нуланд призвала Индию присоединиться к осуждению России.

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