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Авторов экскурсионных маршрутов приглашают принять участие в конкурсе "Покажи Москву!"

15:44
  • пятница
  • 25 марта 2022

Заявку на участие в проекте могут подать все желающие до 21 апреля

Заявки на новый сезон конкурса экскурсий "Покажи Москву!" продлятся до 21 апреля. Об этом сообщили организаторы.
В столице подвели итоги конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!"

"Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми - пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Итоги конкурса станут известны в июле. 12 победителей выберет экспертное жюри. 5 определят участники проекта "Активный гражданин".

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса.

Конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 2020 году.

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