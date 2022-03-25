Авторов экскурсионных маршрутов приглашают принять участие в конкурсе "Покажи Москву!"

Заявку на участие в проекте могут подать все желающие до 21 апреля

Заявки на новый сезон конкурса экскурсий "Покажи Москву!" продлятся до 21 апреля. Об этом сообщили организаторы.

"Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми - пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Итоги конкурса станут известны в июле. 12 победителей выберет экспертное жюри. 5 определят участники проекта "Активный гражданин".

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса.

Конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 2020 году.

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