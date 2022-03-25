Байден выступит со "значительной" речью по Украине

В субботу президент США проведет переговоры в Варшаве

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу в Варшаве выступит со "значительной" речью о событиях на Украине, сообщил на пресс-конференции в Белом доме советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира", - отметил спикер.

Он добавил, что Байден намерен обрисовать историю конфликта, свое видение его перспектив.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. В частности, США перестали закупать российские газ и нефть, валютные резервы России были заморожены.

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