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Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

15:43
  • пятница
  • 25 марта 2022

Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности "Стратегический компас".

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"Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения", - сказано в документе.

Уточняется, что "Стратегический компас" предусматривает формирование состоящих из пятитысячного корпуса европейских сил быстрого реагирования.

Кроме того, страны объединения будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше. Армии европейских стран при этом продолжат существовать самостоятельно.

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