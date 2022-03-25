Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности "Стратегический компас".
"Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения", - сказано в документе.
Уточняется, что "Стратегический компас" предусматривает формирование состоящих из пятитысячного корпуса европейских сил быстрого реагирования.
Кроме того, страны объединения будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше. Армии европейских стран при этом продолжат существовать самостоятельно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"