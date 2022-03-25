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Белый дом пообещал не давить на Киев в переговорах с Москвой

15:58
  • пятница
  • 25 марта 2022

Украина сама примет решение, заверили в Вашингтоне

Американские власти не намерены оказывать давление на Украину для достижения дипломатических договоренностей с Россией. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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По словам чиновника, дипломатический процесс идет напрямую между Украиной и Россией, а Соединенные Штаты напрямую не участвуют в этих переговорах.

Салливан напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что любое дипломатическое соглашение Украина должна будет определить сама для себя. Вашингтон не будет подталкивать или оказывать давление на Украину, чтобы она пришла к какому-либо конкретному результату, цитирует помощника американского лидера ТАСС.

Россия и Украина проводят переговоры по урегулированию конфликта на уровне делегаций. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала главным препятствием в переговорном процессе по Украине несамостоятельность киевского режима: принимаемые решения не соответствуют интересам граждан Украины с подачи Вашингтона.

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