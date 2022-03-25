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Минобороны: спецоперация на Украине ведется строго по плану

16:11
  • пятница
  • 25 марта 2022

Безусловным приоритетом является исключение жертв среди мирного населения

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу, что специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану.

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"Безусловным приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", - добавил спикер.

Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения уничтожаются техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества ВСУ.

К настоящему моменту российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

По информации российской стороны, до начала спецоперации Киев вел широкомасштабную подготовку к наступлению на ДНР и ЛНР. ВС России сорвали эти планы.

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