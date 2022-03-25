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Минобороны России рассказало о потерях ВСУ

16:19
  • пятница
  • 25 марта 2022

Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам

Как сообщило в пятницу в ходе брифинга Министерство обороны России, в ходе спецоперации были практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны, перестали существовать ВМС страны. У Украины при этом не осталось организованных резервов.
Минобороны: спецоперация на Украине ведется строго по плану

По данным российской стороны, за месяц потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные.

Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Уничтожены 1587 из 2416 танков ВСУ. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов - 75, из 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" уничтожены 35.

В МО подчеркнули, что российские военные будут незамедлительно реагировать на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной. Подлинная цель поставок оружия западом Киеву - втянуть его в длительный конфликт "до последнего украинца", заключили в ведомстве.

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