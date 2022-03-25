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Минобороны: российские военные сковали силы Украины

16:17
  • пятница
  • 25 марта 2022

ВСУ не дали усилить группировку в Донбассе

Минобороны России рассказало, что присутствие российских войск в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева, это не дает усилить группировку в Донбассе.

В оборонном ведомстве также оценили состояние украинской армии. Организованных резервов у ВСУ не осталось. Практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны, перестали существовать ВМС страны.

Как стало известно на брифинге в пятницу, нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.

Российские военные также сообщили, что потери украинских войск восполняются за счет мобилизованных и территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, и это повышает риск больших потерь.

За месяц потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов уничтожены 112.

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