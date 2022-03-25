Объединение "Мужское государство" внесли в перечень запрещенных

Организация внесена в перечень Минюста

Межрегиональное объединение "Мужское государство" включено в перечень запрещённых в России. Об обновлении реестра Минюста сообщает РИА Новости.

18 октября 2021 года деятельность незарегистрированного межрегионального объединения "Мужское государство" была признана экстремистской и запрещена на территории России.

Решение вынес Нижегородский областной суд. С соответствующим иском в начале октября обратилась региональная прокуратура.

"Мужское государство" - запрещенная в России организация. Она занималась травлей людей, в основном женщин и активистов.

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