Объединение "Мужское государство" внесли в перечень запрещенных

Организация внесена в перечень Минюста
Межрегиональное объединение "Мужское государство" включено в перечень запрещённых в России. Об обновлении реестра Минюста сообщает РИА Новости.
18 октября 2021 года деятельность незарегистрированного межрегионального объединения "Мужское государство" была признана экстремистской и запрещена на территории России.
Решение вынес Нижегородский областной суд. С соответствующим иском в начале октября обратилась региональная прокуратура.
"Мужское государство" - запрещенная в России организация. Она занималась травлей людей, в основном женщин и активистов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"