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В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

16:29
  • пятница
  • 25 марта 2022

Малыш вел наблюдение за украинскими политологами и журналистами, которые работают в России

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона. Как сообщили в ведомстве, мужчина под псевдонимом Малыш вел наблюдение за украинскими политологами и журналистами, которые работают в России.

Уроженца Харькова задержали при попытке получить данные о военных, участвующих в спецоперации по защите республик Донбасса. В ходе допроса он признался в сотрудничестве с СБУ и сообщил обстоятельства своей вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации. Также мужчина рассказал, что период обучения в Варшаве он сотрудничал с Агентством разведки Польши.

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