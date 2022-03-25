Путин раскритиковал "культуру отмены" в странах Запада

Представить подобное в России невозможно, указал президент

Сегодня в России - День работников культуры. С профессиональным праздником представителей творческих профессий поздравил Владимир Путин. Глава государства подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства за произведения для детей и указ о награждении молодых деятелей культуры. Президент отметил их выдающиеся успехи и поблагодарил за вклад в развитие страны. ​

В свой профессиональный праздник на прямую связь с главой государства выходят как заслуженные деятели культуры - вроде всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева, - так и молодые дарования, уже успевшие снискать народную любовь. Актеры, музыканты, работники музеев - продолжатели традиций русской культуры, которая уже ни одну сотню лет обогащает не только нашу страну.

"Неоценим вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации. На протяжении веков отечественные мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические традиции. Но, что очень важно, идеалы и смыслы, которые становились нравственными и духовными ориентирами для миллионов людей", - заявил Путин.

Однако сейчас, подчеркивает Путин, эти ориентиры пытаются стереть, внушая людям совсем другие идеалы. Особенно это заметно на Западе, где подрываются, казалось бы, вечные понятия о правде и лжи. Взламываются законы природы. Речь, разумеется, про поклонников гендерных свобод. Искажается история.

"Это началось не вчера. Известно, и мы хорошо знаем об этом, в Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались США. При этом героизм и победу Красной армии... просто взяли и отменили. А в Японии, например, в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут совсем уже очевидную чушь. Мол, это сделали некие абстрактные союзники. А о том, что именно США на исходе Второй мировой войны устроили такую страшную, ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Это правду тоже цинично решили отменить", - напомнил Путин.

Более того, в рамках "культуры отмены" на Западе сейчас пытаются отменить и Россию, вычеркнув все, что связано с нашей страной. Дискриминации подвергаются русские студенты. Людям, говорящим на русском, отказывают в обслуживании. Под запретом оказываются и наши классики. Это касается и литературы, и музыки.

"Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются и русские писатели, их книги. В последний раз такую массовую компанию по уничтожению неугодной литературы почти девяносто лет назад проводили нацисты в Германии. Мы знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях. Представить такое в нашей стране невозможно", - сказал президент России.

Впрочем, кое-какие проблески надежды на здравомыслие все-таки есть, подчеркивает Путин, приводя в пример историю из Неаполя, где местный художник в знак протеста нарисовал на стене здания портрет Достоевского.

"Думаю, многие знают, в Неаполе уличный художник недавно нарисовал на стене дома портрет, ныне отмененного или отменяемого на Западе, русского писателя Достоевского. Это все-таки дает надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуры, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу. Что искусство, образование, как и должно быть, будут сеять лишь только доброе, умное и вечное. Уверен, у нас в России иначе не будет", - заключил Путин.

По словам президента, государство и дальше продолжит развивать российскую культуру, помогая, в том числе и молодым талантливым артистам, которых в России достаточно. Таких, как солистка Мариинского театра Софья Кипрская.

"Я горжусь тем, что я гражданин нашей великой страны. Играю на арфе в одном из лучших театров мира с потрясающими музыкантами под руководством самого лучшего дирижера современности", - сказала Софья Кипрская, солистка Мариинского театра.

Или Дмитрий Сердюк, актер и режиссер Театра Наций.

"Я бы хотел поблагодарить худрука театра Евгения Миронова. Команда театра и сам театр дает мне возможность поставить целый ряд спектаклей, которые вызывают интерес не только в Москве, но и в других городах страны", - сказал Дмитрий Сердюк, актер, режиссер.

В конце этой встречи президент пожелал деятелям культуры и искусства успехов, еще раз поздравив их с профессиональным праздником.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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