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Мишустин назвал чувствительной темой доступность лекарств в России

17:10
  • пятница
  • 25 марта 2022

Власти уже приняли комплекс мер

Обеспечение продовольственной безопасности - приоритетная задача правительства, заявил сегодня премьер Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции ЛДПР. Она состоялась в преддверии первого отчета кабинета министров перед новым составом Госдумы.

Парламентарии и министры обсудили меры поддержки ЖКХ, дорожного строительства, а также возможность интеграции криптовалют в финансовую систему страны. По мнению главы правительства, важная роль в решении этого вопроса принадлежит Центробанку. Были затронуты и действия правительства в социальной сфере.

"По поручению президента правительству предстоит запустить более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов. Здесь, конечно, речь идет не только о повышении выплат пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы: в первую очередь нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально значимой продукции. Одна из самых чувствительных тем, о которых, наверное, сегодня стоит сказать - это тема, связанная с доступностью лекарств. Здесь принят комплекс мер, которые сегодня упрощают и закупку, и регистрацию фармацевтической продукции", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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