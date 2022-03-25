В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий

Ранения получили 3825 военных

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что за время спецоперации на Украине ВС потеряли 1351 военнослужащего, 3825 получили ранения.

Также в ведомстве отметили, что за неделю с Украины на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.

Как указали в МО, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами практически полностью остановлено.

Кроме того, отмечено, что захваченное ВС России вооружение и военная техника передается ЛНР и ДНР.

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