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В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий

16:34
  • пятница
  • 25 марта 2022

Ранения получили 3825 военных

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что за время спецоперации на Украине ВС потеряли 1351 военнослужащего, 3825 получили ранения.

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Также в ведомстве отметили, что за неделю с Украины на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.

Как указали в МО, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами практически полностью остановлено.

Кроме того, отмечено, что захваченное ВС России вооружение и военная техника передается ЛНР и ДНР.

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