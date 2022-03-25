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Активисты запустили патриотический проект "Zа нами правда!"

16:48
  • пятница
  • 25 марта 2022

Цель проекта - помочь гражданам обмениваться патриотическим контентом

Активисты запустили проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!", сообщили "ТВ Центру" организаторы.

"Сегодня решение президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях", - сообщили создатели проекта.

По их словам, цель проекта - помочь согражданам обмениваться патриотическим контентом через специальный сайт, а также социальные сети и мессенджеры. Любой желающий может разместить свои картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы. Также организаторы призывают поделиться идеями, как можно поддержать российскую армию. За лучшие инициативы в рамках проекта граждане получат подарки и сувениры.

Сайт: https://zanamipravda.ru/занамиправда.рф

"ВКонтакте": https://vk.com/za.nami.pravda

"Одноклассники": https://ok.ru/zanamipravda

Telegram: https://t.me/zarussia_1

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