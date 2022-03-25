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"Топчемся на месте": Мединский рассказал о переговорах с Украиной

16:43
  • пятница
  • 25 марта 2022

Контакты продолжались всю неделю

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал в пятницу, как продвигаются переговоры с украинской стороной.

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"Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - отметил он (цитата по ТАСС).

Как уточнил Мединский, шли переговоры всю неделю и продолжатся в субботу. Речь идет как о контактах экспертных групп, так и глав делегаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

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