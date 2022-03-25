Москва считает контрпродуктивным выход из ВТО

Этот шаг не принесет экономике дивидендов

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что выход России из Всемирной торговой организации был бы контрпродуктивен.

"Он не принесет никаких дивидендов нашей экономике. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере", - отметил дипломат в эфире канала "Россия-24".

Как уточнил Биричевский, Москва имеет возможность принять зеркальные меры в отношении дипломатов тех стран, где незаконно создаются помехи работе российских дипмиссий.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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