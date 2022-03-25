ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва считает контрпродуктивным выход из ВТО

17:09
  • пятница
  • 25 марта 2022

Этот шаг не принесет экономике дивидендов

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что выход России из Всемирной торговой организации был бы контрпродуктивен.
Правительство разработало новые меры поддержки экономики и граждан

"Он не принесет никаких дивидендов нашей экономике. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере", - отметил дипломат в эфире канала "Россия-24".

Как уточнил Биричевский, Москва имеет возможность принять зеркальные меры в отношении дипломатов тех стран, где незаконно создаются помехи работе российских дипмиссий.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Всемирная торговая организация
Всемирная торговая организация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.