Киев не согласовал ни один гуманитарный коридор в сторону России

С украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн

Как сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, с 4 марта власти Украины не подтвердили ни один из гуманитарных коридоров, предоставленных российской стороной на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях.

При этом российская сторона ежедневно согласовывает все предлагаемые Киевом дополнительные гумкоридоры.

"На всех маршрутах Вооруженные силы России неукоснительно соблюдают режим тишины, несмотря на то, что это замедляет темпы ведения специальной военной операции. Но это делается исключительно в интересах спасения мирных граждан", - добавил Мизинцев.

Вместе с тем с украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн, ответственность же пытаются переложить на ВС России.

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