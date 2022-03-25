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МИД заявил, что Москва "еще практически не начала" отвечать на санкции

17:56
  • пятница
  • 25 марта 2022

Россия делает колоссальный вклад в поставки энергоносителей и продовольствия

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский отметил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу, что власти вводящих санкции стран не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику.

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По словам дипломата, Москва делает колоссальный вклад в поставки энергоносителей и продовольствия. Кроме того, отечественный бизнес участвует в различных производственных цепочках.

"И это притом, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", - уточнил Биричевский.

Он добавил, что из-за антироссийских санкций в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, усилится инфляция.

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