МИД заявил, что Москва "еще практически не начала" отвечать на санкции

Россия делает колоссальный вклад в поставки энергоносителей и продовольствия

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский отметил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу, что власти вводящих санкции стран не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику.

По словам дипломата, Москва делает колоссальный вклад в поставки энергоносителей и продовольствия. Кроме того, отечественный бизнес участвует в различных производственных цепочках.

"И это притом, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры", - уточнил Биричевский.

Он добавил, что из-за антироссийских санкций в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, усилится инфляция.

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