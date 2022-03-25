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Самолет польского президента аварийно сел в Варшаве

18:16
  • пятница
  • 25 марта 2022

Ранее в Польшу прибыл президент США Джо Байден

Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, передает агентство РАР.

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"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", - сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.

В Жешув ранее прибыл президент США Джо Байден. Глава Белого дома совершает двухдневный визит в Польшу, это окончание его европейского турне, посвященного ситуации на Украине.

В сопровождении Дуды Байден встретится с американскими военнослужащими, в субботу выступит с посвященной Украине речью во дворе королевского замка.

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