Политика здорового человека: Китай отказался плясать под дудку США

Пекин сразу выразил понимание задач российской спецоперации на Украине

Уход в мир иной знаковых для Запада людей, определяющих политику, вовсе не означает, что она будет меняться в главном - в непоколебимой уверенности Запада, что именно он превыше всего и всех, и все, соответственно, обязаны ему подчиняться. Прямо сейчас в буквальном смысле варварской атаке - пока психологической - подвергается Китай. США и их сателлиты изо всех сил хотят принудить его помочь задавить Россию.

Китай явно не собирается это делать, четко заняв свою позицию. Суть которой сформулирована в редакционной статье китайской "Глобал Таймс": не Вашингтону решать, кто стоит "не на той стороне истории".

Перед началом занятий в китайской школе - обязательная пятиминутка политинформации. С национальными особенностями, но всегда на злобу дня. Когда события на Украине обсуждают во всем мире, у руководства КНР есть четкая позиция по этому вопросу, ее должен знать каждый ученик. Официальный Пекин поддержал Москву в первый же день, когда Россия начала специальную военную операцию. При этом в руководстве КНР отметили, что понимают всю сложность украинского вопроса и озабоченности нашей страны в сфере безопасности, но одновременно исходят из уважения суверенитета и территориальной целостности других стран.

"Китай является самостоятельной политический силой в современном мире. Китай со времен основания КНР много усилий приложил, чтобы именно такую линию проводить, претендует на то, чтобы по всем мировым делам иметь свою позицию, иметь достаточно весомый голос. И Китай возражает против того, чтобы коллективный Запад или США навязывали другим странам модели поведения", - отметил Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения в Высшей школе экономики.

Американские стратеги просчитались. Они, конечно, наблюдали планомерное сближение между Россией и Китаем на протяжении последних десятилетий, но явно не ожидали, что когда придет время осудить "коварные планы русских", КНР вдруг оказался при своем мнении, причем, настолько твердом, что в Вашингтоне явно растерялись.

"Что мы хотим услышать от КНР, так это осуждение происходящего "на земле". Наш взгляд заключается в том, что устное осуждение действий президента Путина и действий российских военных важно и крайне необходимо", - сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Склонить на свою сторону Си Цзиньпина попытался лично президент Байден. Говорили по видеосвязи два часа - безрезультатно для Вашингтона. А Пекин лишь укрепился в своем мнении.

"Китай отправляет народу Украины жизненно необходимую гуманитарную помощь: это продукты, детские смеси и спальники. США, в свою очередь, отправляют смертоносное оружие. Принесут ли американские поставки оружия стабильность и безопасность в регионе, или же это приведет к увеличению жертв среди гражданского населения? Людям со здравым смыслом не составит труда сделать правильный вывод", - прокомментировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

А еще представитель китайского МИД призвал Штаты лишний раз подумать о собственной роли в развитии кризиса на Украине и напомнил, что Пекин до сих пор добивается от Вашингтона прозрачности в работе биолабораторий. И основания ужесточить эти требования дает факт участия американцев в создании подобных лабораторий на Украине. В ответ (ожидаемо) тишина. Зато, как только Китай пытается разъяснить свою позицию, его голос всеми способами пытаются заглушить. Зрители посчитали: во время интервью с послом КНР в США журналистка телеканала CBS за 9 минут эфира пыталась перебить его 23 раза.

В мире такую позицию Китая уже называют "пророссийским нейтралитетом". И ее можно понять. При всей поддержке Москвы, Пекин, соблюдая свои интересы, явно не намерен идти на непримиримо жесткую конфронтацию с Вашингтоном. Как-никак, на кону более 750 миллиардов долларов товарооборота. Для сравнения, у России с Китаем - 146 миллиардов. Так возможно ли изменении позиции Пекина в принципе?

"Китай уже адаптировался к западному давлению. Оно его больше не пугает, и именно это объясняет вот такое твердое и даже, я бы сказал, немного бесшабашное поведение Китая перед лицом западного давления. Китай уже понял, что западные санкции - это навсегда. Рубежной датой стал 2018 год, когда началась полномасштабная торгово-экономическая война со Штатами. Поэтому Китай понимает, что он может ухудшить свое положение, поддерживая Россию. Но ухудшить его не стратегически, а тактически", - рассказал заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов.

Вот и сложившуюся сегодня ситуацию Китай оценивает, исходя из собственного опыта.

"Практика доказывает, что санкции не приводят к ожидаемым результатам, а наоборот - к новым противоречиям. Злоупотребление санкциями чревато катастрофическими последствиями. После этого политического шоу коллективного Запада, который пропагандировал, что "наука без границ", "спорт вне политики", "частная собственность неприкосновенна", "свобода слова" и т.д. - все эти западные ценности теперь утратили доверие. Западу следовало бы поумерить пыл морализаторства", - считает посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

И пример не заставил себя ждать. Едва представитель Белого дома Джен Псаки объявила, что КНР может быть наказана за свою неуступчивость, как тут тут же было объявлено о введении санкций в отношении китайских чиновников. Не осталось незамеченным, что новый санкционный список появился именно в тот день, когда на юге Китая разбился пассажирский самолет. Причем соболезнований официальному Пекину, вопреки всем правилам дипломатического этикета, из Вашингтона не последовало.

Катастрофа Боинга ожидаемо стала одной из главных тем в китайских соцсетях. В комментариях ряд пользователей связали трагедию с принципиальной позицией КНР по российской спецоперации на Украине.

"Китай отказался следовать за Соединенными Штатами и Европой в введении санкций против России, сохраняя нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Эта авиакатастрофа могла быть делом рук американцев", - писали люди.

На следующий день после авиакатастрофы китайская правительственная газета "Глобал таймс" опубликовала статью о планах США по ведению кибервойн против КНР, в ходе которых американцы не намерены ограничиваться кражей личных данных пользователей, а готовят мощные инструменты для вывода из строя систем жизнеобеспечения и военных объектов.

В свою очередь, эксперты сразу обратили внимание на вертикальное падение разбившегося Боинга, отметив, что даже в случае отказа двигателей, падение было бы по баллистической траектории, так как экипаж пытался бы до последнего спасти воздушное судно. Специалисты напомнили, что после терактов 11 сентября производители самолетов добавили в программное обеспечение опцию, позволяющую при подозрении, что самолет захвачен и идет на таран, с помощью сигнала со спутника отключать двигатели и перенаправлять самолет носом вниз. И у разбившегося Боинга отключились все двигатели.

История с внешним управлением воздушным судном уже активно обсуждалась ранее - после загадочного исчезновения Боинга в марте 2014 года. Тогда выяснилось, что работа двигателей лайнера во время полета контролировалась организацией, не имеющей отношения к собственно авиакомпании. Конечно, все обстоятельства авиакатастрофы в Китае станут ясны после расследования. Но с учетом всех фактов и версия пользователей китайских соцсетей не выглядит столь уж конспирологической.

Алексей Платонов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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