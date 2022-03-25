"Либеральная крепость": каким США видят новый мировой порядок

Президент Штатов Джо Байден официально признал, что прежний миропорядок умер

Президента США Джо Байдена зазывают на Украину чуть ли не каждый день. Когда стало известно о готовящейся поездке Байдена в Европу, нажим усилился многократно. Но не помогло. Хозяин Белого Дома все приглашения из Киева проигнорировал. После саммита НАТО он вовсе заявил, что Киеву решать - следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией во имя урегулирования. Киев в шоке, хотя ведь изначально было очевидно, что Байден в Европу ехал не для решения проблем Незалежной, а с принципиально другими целями и задачами, в которых Украина если и фигурировала, то исключительно как ресурс. На неделе Байден официально признал, что прежний миропорядок умер, но нужен новый, естественно, со Штатами во главе в качестве лидера свободного мира.

Есть в Вашингтоне проверенная годами примета – если американский президент начинает спасать мир, значит его личные дела плохи. Именно это сейчас происходит и с Джо Байденом. В марте его рейтинг одобрения в очередной раз опустился до 40 процентов, а республиканцы готовятся судить президента и его администрацию за расточительство, мошенничество и злоупотребление властью.

"Сейчас самая высокая инфляция за всю историю. И мы предупреждали демократов, но они сперва сказали, что инфляция будет временной из-за ковида, а теперь они обвиняют Путина", - заявил Кевин Маккарти, конгрессмен-демократ.

"Байден, как мы видим, больше заинтересован в том, чтобы быть президентом всего мира. И вместе с властными элитами в Америке он с каким-то фанатизмом проповедника утверждает: "А знаете, мы отложим в сторону проблемы американцев и лучше сфокусируемся на спасении мира, будем повсюду распространять демократию". Это просто более масштабная версия "арабской весны" Обамы", - заявил Тулси Габбард, майор Национальной гвардии США, ветеран Иракской войны.

Но ладно если бы Байден просто решил спасти мир – он же задумал перекроить его на свой лад. Только, как обычно, не уточнил, что конкретно хочет изменить и каким результатом должна закончиться перестройка. Понятно лишь одно – руководить и процессом обновления, и новым миром будет исключительно Америка.

"Как сказал мне на днях один из высокопоставленных военных на секретном совещании, между 1900 и 1946 годами погибло 60 миллионов человек. И с тех пор мы установили либеральный мировой порядок, и это не менялось довольно долго. Много людей умирает, но хаоса и близко нет. Сейчас настало время, когда всё меняется. И наступает новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. И для этого мы должны объединить весь остальной свободный мир", - заявил президент США Джо Байден.

Во-первых, о том, что при нынешнем миропорядке нет хаоса, Байден, как обычно, соврал. Хотя не исключено, что его действительно подводит память. Ведь если бы не подводила, то, наверное, 24 марта своё европейское турне он начал бы не с очередных угроз России, а с извинений перед сербами – они на этой неделе как раз вспоминают как ровно 23 года назад их начали бомбить НАТОвцы, в том числе и благодаря идейным соображениям тогда еще сенатора Байдена. Впрочем, как напомнил китайский МИД – Югославия это не единственная страна, у которой Байдену следовало бы попросить прощения.

"США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить какую-либо страну, якобы исходя из высоких моральных принципов, если только они не извинятся и не компенсируют ущерб и страдания, которые причинили людям в Югославии, Ираке, Сирии и Афганистане", - заявил Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР.

Но проблема даже не в том, что Америка не умеет признавать своих ошибок, а в том, что Вашингтон их считает не ошибками, а провалом операций. Вот, к примеру, в 2003 году в ООН госсекретарь США Колин Пауэлл показывал всему миру пробирку с биологическим оружием. А когда выяснилось, что порошок липовый, из-за него уже началось вторжение в Ирак. Пауэлл, конечно, потом извинялся, но больше всё же оправдывался - просил во всём винить ЦРУ.

"Данные этого доклада основывались на той информации, которую мне предоставило ЦРУ. Однако выяснилось, что она была неточной, а частично намеренно сфабрикованной. Это меня очень разочаровывает, и я сожалею об этом", - сообщил Колин Пауэлл, экс-госсекретарь США.

"Никогда им не смыть с себя позор создания, наверное, одного из самых масштабных поводов для агрессии и оккупации Ирака. Сначала приняли политическое решение, а потом туда всё подверстали", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

И Сирию Америка тоже бомбила после того, как сама же разыгрывала голливудские сценки с химатаками. И вот, кажется, Вашингтон опять готовится повторить уже обкатанную схему с белым порошком. Уже и генсек НАТО, и лично Джо Байден сделали вброс о том, что Россия якобы планирует использовать на Украине химическое оружие. Эти заявления последовали сразу, как только Минобороны России предоставило доказательства военно-биологической деятельности Пентагона на Украине.

"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую. Это явный признак того, что они рассматривают возможность использования того и другого", - сказал президент США Джо Байден.

Во-первых, ни того, ни другого у России нет, потому что и химическое и биологическое оружие запрещены соответствующими конвенциями, а во-вторых, в отличие от Америки Россия уже давно под наблюдением международных комиссий завершила ликвидацию химического оружия.

"Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран. Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор Соединённые Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия. Уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как‑то странновато", - сказал президент России Владимир Путин.

С 2017 года в Америке так ничего и не изменилось – страна, которая претендует на мировое лидерство – до сих пор так и не нашла средств, чтобы уничтожить химическое оружие, хотя не исключено, она даже не собирается его уничтожать. Впрочем, если всё же верить заявлениям Пентагона – США планирует завершить процесс ликвидации в 2023 году. Ну, то есть как бы Байден не оправдывался – а Пентагон подтверждает, что химическое оружие у Вашингтона пока ещё есть. Как и биологическое. В противном случае непонятно, почему Америка не пускает в свои лаборатории проверяющих. Китай, например, по этому поводу сильно возмущается.

"В качестве страны-депозитария "Конвенции о запрещении биологического оружия", США четко знают свои обязательства по этому документу. За 20 лет из-за противодействия США в рамках "Конвенции о запрещении биологического оружия" механизм проверки так и не был создан, у международного сообщества нет возможности проверить, нарушают ли США соответствующие положения", - пишет "Жэньминь жибао".

И вряд ли Америка кого-то пустит в свои лаборатории – тем более, что Байден предлагает верить ему на слово. И Европа, кажется, верит. Но вот Россию такой вариант не устраивает, к тому же на Украине были найдены крайне интересные документы, из которых следует, что к махинациям с биолабораториями причастен сын 46-го президента США – тот самый Хантер Байден, при помощи которого старший Байден во времена президентства Петра Порошенко курировал энергетическую отрасль Незалежной.

"Министерство обороны России продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности, инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов. Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают Агентство США по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта", - сказал на брифинге Игорь Кириллов, генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

Скорее всего, Хантер Байден даже не подозревал, что отец повесил на него не только нефтяные и газовые коррупционные схемы, но и биологическое оружие. Личные отношения Байденов – это их дело, но зато теперь весь мир может увидеть, насколько у Джо Байдена с Украиной тесные отношения, до такой степени, что ради них он готов пожертвовать целым Евросоюзом – лишь бы оставить при себе такую удобную Украину, которая согласна быть и дойной коровой, и полигоном для испытаний. Причём, испытаний не только биологического оружия, но и реализации той самой операции, после которой весь мир должен пасть перед Америкой на колени.

"Это будет американский мир, американский миропорядок - просто он будет немножко отличаться от предыдущего. Вместо того, чтобы заниматься массовым распространением демократии по всему миру - строить демократические государства, устраивать демократические интервенции - в рамках нового миропорядка США займутся защитой либерального мира от наступлений автократий, как Байден назвал. Прежде всего, России и Китая. Это будет мир, где будет создана либеральная крепость", - рассказал Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при правительстве.

При чём, как уже сказал сам Байден, новый мир исключительно для свободных стран. Осталось только понять, как в утопической реальности Байдена свобода разных стран сочетается с повиновением всего лишь одному лидеру и что станет с теми странами, которые не собираются подчиняться Вашингтону.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Татьяна Каминская, "В центре событий". "ТВ Центр".

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