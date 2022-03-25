Охота на людей: Украина погрязла в репрессиях

По стране со скоростью степного пожара распространяется борьба с любыми несогласными

Раздел Украины называется всеми политологами в качестве одного из трех наиболее вероятных сценариев. Но пока Украина еще существует и хотя даже в Незалежной многие уже сомневаются в том, что Зеленский руководит хоть чем-то реальным, например, армией и нацбатами или экономикой, законы он издавать может. Одним из последних его решений стал запрет оппозиционных партий и сведение всего телевещания к одному каналу. Параллельно по стране со скоростью степного пожара распространяется борьба с любыми несогласными и охота на диверсантов и мародеров. Причем всё чаще - с полной потерей охотниками человеческого облика.

Вытащив этого человека из багажника, украинский офицер начинает его избивать. Спустя несколько секунд видео обрывается. Что с этим мужчиной стало дальше - неизвестно. В худшем случае, его убили. В лучшем - примотали к столбу скотчем, как это сейчас принято на Украине.

Подобного рода роликов, авторы которых, безусловно, гордятся своими творениями, сейчас полно. Кривой рог, Чернигов, Киев. Людей просто хватают на улицах, без суда и следствия записывая в мародёры или диверсанты. Достаточно даже запаха алкоголя, чтобы оказаться привязанным к столбу.

Хватают мужчин. Женщин. Подростков, устраивая показательные порки с привлечением населения. Вот один из таких типичных примеров самосуда по-украински. На этих кадрах двух молодых женщин, привязанных к дереву, избивают деревянными палками.

Что они совершили, неизвестно. Может быть, и ничего криминального. Однако улица решила по-другому. А официальные власти самоустранились, негласно дав добро на подобного рода экзекуции. Бей своих, чтобы чужие боялись. Так в итоге и происходит. Причем во всех украинских городах, откуда пока еще не выбили банды территориальной обороны, которым Зеленский раздал оружие.

"Сейчас мы видим террор против мирного населения. Молодых женщин, подростков, стариков объявляют мародерами. Привязывают к столбам. И всячески издеваются над ними. Это, конечно, все терроризм по отношению к мирному населению, который устраивают нацистские подонки для того, чтобы запугать население и показать, что они контролируют все сферы жизни", - заявил политолог Александр Асафов.

Вот ещё несколько примеров. Трёх пожилых мужчин обмотали скотчем и надели на них автомобильные покрышки - один из символов постмайданной Украины. А так жители Львова обошлись с представителями цыганского народа, которые бежали туда от войны. Опять скотч, зеленка и прочие атрибуты украинского правосудия.

"Это и "Исламское государство" (эта террористическая организация запрещена в России), и Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Это и нацизм, и всё что угодно. Откуда взялась эта энергия. Ну, я думаю, затуманенные мозги, обработка. Ну, вообще тридцать лет, но особенно активно последние восемь лет. Мы вот разговаривали с представителями цыганской диаспоры. Все потрясены тем, что произошло. Речь идет о детях. И такое издевательство, которое было проявлено в их адрес. Это говорит о многом", - заявил Владимир Зорин, политолог, председатель комиссии ОП России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Впрочем, удивляться тут особо нечему. В стране, где героем считают пособника нацистов Бандеру, вряд ли могло быть по-другому. Поколения выросли на этой националистической ереси. Её изо дня в день несли и украинские СМИ, и высокопоставленные чиновники, которые сейчас и вовсе потеряли берега. Глава погранслужбы Украины пообещал истребить всех русских.

"Будут убиты их жёны, дети, родители, братья, сёстры. Мы убьем всех. Весь ваш род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили. Обратный отсчёт пошёл. Ждите, мы идём за вами", - сказал Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы Украины.

Общественный деятель и медик по профессии Геннадий Друзенко, которого в Сети уже окрестили доктором Менге, призвал своих коллег кастрировать пострадавших российских военных, если они к ним попадут.

"Всегда я был большим гуманистом. Но теперь очень жесткое указание - всех мужчин кастрировать. Потому что это тараканы, а не люди", - заявил Геннадий Друзенко, медик, украинский общественный деятель.

Это к вопросу о том, что на Украине нет никакого нацизма, о чём так любят рассказывать на Западе, утверждая, что это свободная, демократическая страна. А её президент - герой, по приказу которого уже берут в заложники даже детей. Именно так СБУ поступило с дочерью мэра Купянска, который спас свой город и жителей, не став препятствовать продвижению российских войск.

"Сейчас нам поступают угрозы о расправе над моей дочерью. Владимир Александрович, если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один без оружия не противостоял вооруженной армии, судите меня. Если вам нужна моя жизнь, возьмите её, но помогите спасти дочь", - обратился Геннадий Мацегора, мэр Купянска.

Для Зеленского воевать с семьями оппонентов - в порядке вещей. Так что рассчитывать на понимание Геннадию Мацегоре, вероятно, не стоит. Как, впрочем, и родственникам других украинцев, оказавшихся в застенках СБУ. А таких сотни. Людей хватают на улицах, не разбираясь. Не знаешь украинского – диверсант.

Отказываешься быть рупором пропаганды, стараешься быть объективным - диверсант. Именно за это СБУ нагрянуло к главреду одесского издания "Таймер" Юрию Ткачёву. Он только и успел написать подписчикам: "За мной пришли, было приятно пообщаться".

Что уж говорить о тех, кто выступал против власти. Или же в 2014 году позволил себе не согласиться с государственным переворотом. Как люди в Одессе. За теми, кого не дожгли в Доме профсоюзов, уже пришли. А родственников тех, кто тогда погиб, заставляют на камеру делать патриотические заявления.

Под катком политических репрессий оказались и украинские политологи, которые позволяли себя здраво рассуждать на тему Украины в целом, и Зеленского в частности. После того, как их задержало СБУ, пропали: Михаил Погребинский, Юрий Дудкин, Дмитрий Джангиров. Последнее видео с ним датировано 8 марта. И снято по всей видимости во время обыска у него дома.

37-й год отдыхает. В одном только Киеве за сутки задерживают десятки диверсантов. Причем МВД утверждает, что почти все они граждане Украины. Впрочем, этот психоз, похоже, уже не остановить. Враги мерещатся повсюду и украинскому президенту. Или же он просто использует удобный повод, чтобы избавиться от оппонентов. В любом случае все оппозиционные партии на Украине теперь под запретом.

"Совет обороны и национальной безопасности принял решение с учётом полномасштабной войны и связей некоторых политических структур с этим государством приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Зеленский прекрасно понимает, что если он не отменит партии, то тогда возникнет новый политический центр силы, который сможет договориться с Россией и будет представлять интересы украинского народа лучше, чем Зеленский. Лучше, чем те переговорщики, которые намеренно затягивают переговоры. И поэтому он не запрещает националистические партии. Он не запрещает своего самого главного политического оппонента – Петра Порошенко. Он запрещает партии социалистические. Он запрещает партии, которые готовы говорить о мире", - заявил политолог Александр Асафов.

Сам же Зеленский к этому пока не готов, по-прежнему рассчитывая на помощь США и НАТО, которые вполне себе поощряют и политические репрессии, и нацизм, который все эти тридцать лет независимости взращивался на Украине. Вашингтон, кстати, не жалел на это ни сил, ни средств.

"Вся вот эта западная модель национальной политики. Политкорректность, толерантность и еще масса других слов и белозубых улыбок, оказалось, ничего не стоит. Самое главное, что украинских националистов, я говорю об этой категории людей, их всячески поддерживало мировое сообщество", - заявил Владимир Зорин, политолог, председатель комиссии ОП России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Теперь же этому необходимо положить конец. Денацификация - одна из ключевых задач российской военной спецоперации на Украине. А она, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идет по плану.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"