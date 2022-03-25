Россия обеспечит безопасность ядерных объектов на Украине

Несмотря на срыв прежних договоренностей

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что по вине Киева произошел срыв трехсторонней (вместе с МАГАТЭ) договоренности по обеспечению безопасности на ядерных объектах Украины.

"Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все еще не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова сообщила, что со стороны украинских властей существуют риски ядерных провокаций.

В рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прежде установили контроль над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями.

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