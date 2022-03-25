Минобороны показало секретный приказ Нацгвардии Украины

В документе подробно расписан план атаки Донбасса

Минобороны России на брифинге в пятницу показало секретный приказ командующего Нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января.

Как сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Игорь Конашенков, приказ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

"В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе", — сообщил Конашенков.

Начатая с 24 февраля специальная военная операция российских ВС сорвала наступление ВСУ на ЛДНР, отметили в МО России.

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