ЦБ возобновит покупку золота у банков

По цене 5000 рублей за 1 грамм

Как сообщила в пятницу вечером пресс-служба Центробанка, с 28 марта регулятор будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке.

"Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм", - говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что данный уровень цены позволит обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли.

С 15 марта регулятор приостановил покупку золота у кредитных организаций в условиях роста спроса населения.

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