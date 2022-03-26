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За сутки в России госпитализировано 4275 больных коронавирусом

11:22
  • суббота
  • 26 марта 2022

В школах смягчили антиковидные ограничения

За сутки в России госпитализировано 4 275 больных коронавирусом, всего зафиксировано 24 072 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 739 462 человека с COVID-19, умерло 367 013 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 192 человека, зарегистрировано 925 новых больных, всего в столице 2 735 223 инфицированных, скончались 42 588 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В России смягчили антиковидные ограничения в школах. В частности, отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и правила по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися. Также увеличивается до 100% загрузка летних оздоровительных лагерей.

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