За сутки в России госпитализировано 4275 больных коронавирусом

В школах смягчили антиковидные ограничения

За сутки в России госпитализировано 4 275 больных коронавирусом, всего зафиксировано 24 072 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 739 462 человека с COVID-19, умерло 367 013 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 192 человека, зарегистрировано 925 новых больных, всего в столице 2 735 223 инфицированных, скончались 42 588 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В России смягчили антиковидные ограничения в школах. В частности, отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и правила по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися. Также увеличивается до 100% загрузка летних оздоровительных лагерей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"