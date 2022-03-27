Число заболевших коронавирусом в мире превысило 480 миллионов

Россия снимает ограничения на поездки в Казахстан

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 480 миллионов, скончались от осложнений болезни более 6 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более 6 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 79,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 976 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 43 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 29,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 25,1 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 20,8 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Самоа - всего 889 инфицированных.

С 30 марта Россия снимает ограничения на поездки в Казахстан и Монголию. Российские сухопутные границы оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. На прошлой неделе стало известно об отмене ограничений для поездок в Белоруссию. Кроме того, пересекать российскую границу могут граждане ДНР, ЛНР и Украины.

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