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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 2203 человека

11:04
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Проверочные работы в школах перенесли на осень

За сутки в России госпитализировано 2 203 больных коронавирусом, всего зафиксировано 23 280 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 762 742 человека с COVID-19, умер 367 351 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 155 человек, зарегистрировано 867 новых больных, всего в столице 2 736 090 инфицированных, скончались 42 610 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Рособрнадзор перенёс проведение всероссийских проверочных работ на осень.  Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября. Это сделано из-за риска распространения коронавируса. Специалисты полагают, что март и апрель могут стать переломными для ситуации с COVID-19.

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