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ФИФА намерена ввести русский язык в качестве официального

19:36
  • пятница
  • 25 марта 2022

Предложение будут обсуждать на ближайшем конгрессе организации

Как написала в пятницу французская газета L'Еquipe, Международная федерация футбола может придать в организации русскому языку статус официального.

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Предложение будут обсуждать на ближайшем конгрессе ФИФА в Дохе, он состоится на следующей неделе. Уточняется, что, помимо русского, рассматриваются также португальский и арабский.

Отдельно указано, что систематическим использование этих языков не будет. В настоящее время официальными языками ФИФА являются английский, французский, испанский и немецкий.

Ранее международные футбольные власти отстранили сборную России по футболу от соревнований из-за ситуации на Украине.

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