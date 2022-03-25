ФИФА намерена ввести русский язык в качестве официального

Предложение будут обсуждать на ближайшем конгрессе организации

Как написала в пятницу французская газета L'Еquipe, Международная федерация футбола может придать в организации русскому языку статус официального.

Предложение будут обсуждать на ближайшем конгрессе ФИФА в Дохе, он состоится на следующей неделе. Уточняется, что, помимо русского, рассматриваются также португальский и арабский.

Отдельно указано, что систематическим использование этих языков не будет. В настоящее время официальными языками ФИФА являются английский, французский, испанский и немецкий.

Ранее международные футбольные власти отстранили сборную России по футболу от соревнований из-за ситуации на Украине.

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