ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин ФРГ посоветовал компаниям не оплачивать газ рублями

19:59
  • пятница
  • 25 марта 2022

По его словам, Москва "пытается улучшить свою экономическую ситуацию"

Министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал частным операторам-поставщикам энергии не соглашаться на предложение России об оплате поставок газа в рублях.
"Переиграли Запад": европейцы восхитились решением России по оплате газа

"Мы не должны - и это мой совет - идти на условия господина Путина, и придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены", - сказал глава Минфина в эфире канала N24.

Он добавил, что Москва "пытается улучшить свою экономическую ситуацию", но "все договоры согласованы в евро и долларах".

Вместе с тем Линднер выступил против одностороннего отказа Германии от газовых договоров с Россией. "Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас", - заметил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подача газа
Подача газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.