Минфин ФРГ посоветовал компаниям не оплачивать газ рублями

По его словам, Москва "пытается улучшить свою экономическую ситуацию"

Министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал частным операторам-поставщикам энергии не соглашаться на предложение России об оплате поставок газа в рублях.

"Мы не должны - и это мой совет - идти на условия господина Путина, и придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены", - сказал глава Минфина в эфире канала N24.

Он добавил, что Москва "пытается улучшить свою экономическую ситуацию", но "все договоры согласованы в евро и долларах".

Вместе с тем Линднер выступил против одностороннего отказа Германии от газовых договоров с Россией. "Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас", - заметил министр.

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