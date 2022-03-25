Российского посла вызвали в МИД Франции из-за твита

Парижу не понравилась карикатура, размещенная в аккаунте дипведомства

Французские СМИ назвали причину, по которой посол России во Франции Алексей Мешков был приглашен в пятницу во МИД Франции.

Телеканал BFM TV со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство сообщил, что Парижу не понравилась карикатура, автор которой высмеял зависимость Европы от позиции США. Публикация появилась в Twitter российского диппредставительства.

Российская сторона подтвердила эту информацию, отметив, "что в МИД Франции, как можно было убедиться, читают публикации российской дипмиссии" (цитата по ТАСС).

Российские дипломаты во время визита в МИД Франции привлекут внимание французских собеседников к провокациям и случаям вандализма в отношении российских загранучреждений.

Ранее здание Российского православного духовно-культурного центра на набережной Сены было забрызгано краской.

В начале марта посольство вынуждено было направить в МИД Франции ноту в связи с нападением на здание Русского дома науки и культуры в Париже.

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