ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российского посла вызвали в МИД Франции из-за твита

20:04
  • пятница
  • 25 марта 2022

Парижу не понравилась карикатура, размещенная в аккаунте дипведомства

Французские СМИ назвали причину, по которой посол России во Франции Алексей Мешков был приглашен в пятницу во МИД Франции.

Французские наемники передумали воевать на стороне Киева
Франция заморозила активы Центробанка России на 22 миллиарда евро

Телеканал BFM TV со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство сообщил, что Парижу не понравилась карикатура, автор которой высмеял зависимость Европы от позиции США. Публикация появилась в Twitter российского диппредставительства.

Российская сторона подтвердила эту информацию, отметив, "что в МИД Франции, как можно было убедиться, читают публикации российской дипмиссии" (цитата по ТАСС).

Российские дипломаты во время визита в МИД Франции привлекут внимание французских собеседников к провокациям и случаям вандализма в отношении российских загранучреждений.

Ранее здание Российского православного духовно-культурного центра на набережной Сены было забрызгано краской.

В начале марта посольство вынуждено было направить в МИД Франции ноту в связи с нападением на здание Русского дома науки и культуры в Париже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алексей Мешков
Алексей Мешков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.